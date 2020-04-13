Нелегальные мини-отели в оккупированном Крыму продолжают принимать туристов, чем способствуют распространению коронавируса на полуострове.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«Вчера мне звонили коллеги. В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят – заполнены почти все. Кому война, кому мать родная», – сказал Аксёнов.

"Глава Крыма" уверен, что частники, которые гонятся за заработком, подставляют себя и своих близких. В ближайшее время начнётся массовая проверка мини-отелей в приморских посёлках.

«Мы общались вплоть до того, что сделать обход всех, особенно прибрежных поселков, на установление личности, паспортного контроля и всего остального. Просто по-другому не справимся», – добавил Аксёнов.

С 1 мая все приехавшие в оккупированный Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, помещаются в обсерватор на 14 дней.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая, при этом с 1 мая возобновили работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и другие предприятия сферы услуг.