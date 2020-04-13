Оккупанты признают, что больше не могут контролировать источники заражения COVID
|08:00 04.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму увеличивается количество зараженных коронавирусом с пневмонией.
Оккупационные власти региона признают, что больше не в силах контролировать источники заражения. Об этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила на оперативном штабе по борьбе с COVID, пишет РИА Новости.
"По оперативным данным, очаги у нас по уже ранее подтвержденным случаям. Это очаги, которые характеризуются выделением новой коронавирусной инфекции среди лиц, страдающих пневмонией. Если в начале периода наблюдения мы говорили, что это бессимптомные формы, случаи с ОРВИ, то теперь мы все больше говорим, что это пневмонийные больные", - говорит Пеньковская.
Она также признала, что определить источник заражения теперь не представляется возможным из-за большого количества въезжающих в Крым из других регионов страны.
"К сожалению, последние случаи лабораторно подтвержденных пневмоний говорят о том, что мы не можем на сегодня выявить источник болезни. Не можем потому, что несмотря на принимаемые усилия, количество лиц, которые въезжают на территорию республики, остается довольно значительным. Количество въезжающий в республику и проверяющих органов не соизмеримо, - пояснила она.
По последним данным, в Крыму с начала пандемии выявлено 105 зараженных. За последние сутки подтвердился еще один случай инфицирования – больной оказалась женщина с пневмонией, которая лечилась в Сакской больнице.
Ще на цю тему:
Оккупанты рассказали подробности массового заражения коронавирусом в крымской церкви
В Крыму подтверждено шесть новых случаев COVID-19
Суди у "справі Хізб ут-Тахрір" у Росії призупинили через COVID
Мини-отели продолжают работу в Крыму вопреки запрету