Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.

"Кейта Дейтона (з Вашингтону) призначити Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - зазначається в повідомленні.

Зараз Дейтон обіймає посаду директора Центру Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина). Він працює там з 2010 року, одразу після того, як звільнився з армії США у званні генерал-лейтенанта. Заразом Дейтон виконує функції старшого радника з питань оборони США по Україні.

Раніше Дейтон служив на посадах координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії.

Кейт Дейтон має численні нагороди за військову службу, в тому числі від Державного департаменту, а також урядів Канади, Німеччини й Австрії. Володіє німецькою та російською мовами.

Для офіційного призначення на посаду посла США в іншій державі номінант має пройти процедуру узгодження в Сенаті.