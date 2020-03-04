Трамп номінував відставного генерала Дейтона на посаду посла США в Україні
|08:30 02.05.2020
|Украина
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.
"Кейта Дейтона (з Вашингтону) призначити Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - зазначається в повідомленні.
Зараз Дейтон обіймає посаду директора Центру Джорджа Маршалла в місті Гарміш (Німеччина). Він працює там з 2010 року, одразу після того, як звільнився з армії США у званні генерал-лейтенанта. Заразом Дейтон виконує функції старшого радника з питань оборони США по Україні.
Раніше Дейтон служив на посадах координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії.
Кейт Дейтон має численні нагороди за військову службу, в тому числі від Державного департаменту, а також урядів Канади, Німеччини й Австрії. Володіє німецькою та російською мовами.
Для офіційного призначення на посаду посла США в іншій державі номінант має пройти процедуру узгодження в Сенаті.
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