США засудили каральну психіатрію в окупованому Криму

08:15 02.05.2020   Крым

Сполучені Штати засуджують широке використання Росією каральної психіатрії в окупованому Криму проти незгодних з окупацією жителів півострова.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації", - наголосив він.

Американський дипломат вказав на те, що щонайменше двоє кримськотатарських політв'язнів Яшар Муедінов та Раім Айвазов перебувають в багатотижневому психіатричному ув'язненні.

Крім того, він зазначив, що 20 квітня ФСБ РФ вирішила застосувати каральну психіатрію проти трьох інших кримських татар, затриманих під час рейдів минулого місяця.

"Це – стара тактика, що мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів", - заявив Джеймс Гілмор.



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