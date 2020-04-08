Сполучені Штати засуджують широке використання Росією каральної психіатрії в окупованому Криму проти незгодних з окупацією жителів півострова.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації", - наголосив він.

Американський дипломат вказав на те, що щонайменше двоє кримськотатарських політв'язнів Яшар Муедінов та Раім Айвазов перебувають в багатотижневому психіатричному ув'язненні.

Крім того, він зазначив, що 20 квітня ФСБ РФ вирішила застосувати каральну психіатрію проти трьох інших кримських татар, затриманих під час рейдів минулого місяця.

"Це – стара тактика, що мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів", - заявив Джеймс Гілмор.