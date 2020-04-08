США засудили каральну психіатрію в окупованому Криму
|08:15 02.05.2020
|Крым
Сполучені Штати засуджують широке використання Росією каральної психіатрії в окупованому Криму проти незгодних з окупацією жителів півострова.
Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації", - наголосив він.
Американський дипломат вказав на те, що щонайменше двоє кримськотатарських політв'язнів Яшар Муедінов та Раім Айвазов перебувають в багатотижневому психіатричному ув'язненні.
Крім того, він зазначив, що 20 квітня ФСБ РФ вирішила застосувати каральну психіатрію проти трьох інших кримських татар, затриманих під час рейдів минулого місяця.
"Це – стара тактика, що мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів", - заявив Джеймс Гілмор.
Ще на цю тему:
Оккупанты назвали реальное число жителей Севастополя
Російські військові планують влаштувати в окупованому Криму артилерійські салюти на 9 травня
В оккупированном Крыму увеличилось количество заболевших COVID-19
В окупованому Севастополі підтвердили 36 нових випадків коронавірусу
«Від 25 до 54 днів»: російська влада оцінила, як надовго вистачить продуктів у Криму
В оккупированном Крыму закрылись больницы в Алуште, Симферополе, Красногвардейском районе
В оккупированном Крыму мобильные операторы "задумались о выходе в соседние регионы"