Морпорт Черноморск принял балкер из Бахрейна под погрузку ЖРК / Фото

21:10 30.04.2020   Украина

Сегодня, 30 апреля, на первом причале госстивидора МТП Черноморск пришвартовался балкер типа Сapesize - CAPE TRADER. 

Судно пришло из Бахрейна под погрузку железорудныым концентратом. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Морской торговый порт Черноморск".

Длина судна 290,5 м, ширина - 45 м, дедвейт - 169,2 тыс. т. В Черноморске балкер примет на борт железорудный концентрат, который в начале месяца по ж/д был доставлен из Кривого Рога. В течение 5 суток будет погружено 78 тыс. т сырья. После этого балкер уйдет на дозагрузку в порт Пивденный на ГП МТП Южный.

Напомним, что 3 апреля ГП МТП Черноморск принял первый маршрут железнодорожного грузового поезда (55 вагонов) с ЖРК из Кривого Рога для "АрселорМиттал Кривой Рог" . Именно часть этого сырья и будет погружена на CAPE TRADER. После этого ожидается заход другого судна для погрузки следующей партии.

В апреле Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры и руководителю АМПУ с просьбой выровнять тарифы на железнодорожные перевозки железорудного сырья в направлении порта Черноморск. Важность такого шага аргументируют необходимостью увеличения объемов экспорта ЖРС через глубоководные порты.

Кроме того, в ФРТУ просят МИУ и АМПУ установить специальный размер портовых сборов в портах Черноморск и Пивденный в случае двойного судозахода для дозагрузки судов у глубоководных причалов в порту Пивденный. Предлагается, чтобы суммарная стоимость двух судозаходов с такого судна была не выше, чем стоимость одного захода судна в порт Пивденный. Распределение между ними необходимо осуществлять пропорционально количеству загрузки груза в каждом из этих двух портов.

Фото: МТП Черноморск



Ще на цю тему:

12:15 29.04.2020
Контейнерооборот морпортов Украины за 3 месяца 2020 года вырос на 18,8%
20:40 24.04.2020
Перевалка грузов в порту Измаил упала на 13% в первом квартале 2020 года
13:40 24.04.2020
За первый квартал перевалка в порту Черноморск составила 6,6 млн тонн
11:40 24.04.2020
Одесский порт обработал 6,3 млн тонн грузов за первый квартал 2020 года
15:01 23.04.2020
Морпорты Украины перевалили 41 млн тонн грузов за январь-март 2020 года
18:45 22.04.2020
Украинское Дунайское пароходство получило 8,6 млн гривен убытков по итогам 2019 года
15:40 14.04.2020
Рекорд: Впервые морпорт Южный выгрузил 857 вагонов за сутки
09:10 13.04.2020
В українських морських портах спостерігається зростання вантажообігу – міністр
18:40 10.04.2020
Терминал "УкрТрансАгро" в Мариуполе с начала года нарастил перевалку на 45%
09:30 01.04.2020
У порту Бердянська іноземним морякам заборонили сходити на берег / Відео
18:20 27.03.2020
УЗ увеличила грузовую работу на припортовых станциях в период карантина
11:21 26.03.2020
Одесский порт обрабатывает первую в этом году партию нефти из США
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
09:30 30.04.2020
В Греции вертолет НАТО пропал с экранов радаров
10:45 29.04.2020
Послаблення карантину у Греції: відкриють церкви, школи і перукарні
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
16:00 28.04.2020
Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 30.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 29, 30 апреля
20:45 30.04.2020
Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки
20:30 30.04.2020
Россия: правительство предложило взимать налоги с рыбаков-любителей за проданную рыбу
19:40 30.04.2020
В России все плохо и потому она опасна для мира - разведка Эстонии
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
14:45 29.04.2020
Румунія почала створення суперечливої угорської автономії
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
Всі новини країни
Турция Турция
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
17:41 29.04.2020
У Туреччині школи залишаться закритими до 31 травня
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 30.04.2020
Морпорт Черноморск принял балкер из Бахрейна под погрузку ЖРК / Фото
20:15 30.04.2020
7 подтвержденных случаев и 1 смерть от коронавируса в Севастополе сегодня
20:00 30.04.2020
Движение междугородних автобусов в Крыму полностью приостановлено до 11 мая
20:00 30.04.2020
Мининфраструктуры готовит к подписанию договор о концессии порта Ольвия
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд