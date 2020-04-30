Сегодня, 30 апреля, на первом причале госстивидора МТП Черноморск пришвартовался балкер типа Сapesize - CAPE TRADER.

Судно пришло из Бахрейна под погрузку железорудныым концентратом. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Морской торговый порт Черноморск".

Длина судна 290,5 м, ширина - 45 м, дедвейт - 169,2 тыс. т. В Черноморске балкер примет на борт железорудный концентрат, который в начале месяца по ж/д был доставлен из Кривого Рога. В течение 5 суток будет погружено 78 тыс. т сырья. После этого балкер уйдет на дозагрузку в порт Пивденный на ГП МТП Южный.

Напомним, что 3 апреля ГП МТП Черноморск принял первый маршрут железнодорожного грузового поезда (55 вагонов) с ЖРК из Кривого Рога для "АрселорМиттал Кривой Рог" . Именно часть этого сырья и будет погружена на CAPE TRADER. После этого ожидается заход другого судна для погрузки следующей партии.

В апреле Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры и руководителю АМПУ с просьбой выровнять тарифы на железнодорожные перевозки железорудного сырья в направлении порта Черноморск. Важность такого шага аргументируют необходимостью увеличения объемов экспорта ЖРС через глубоководные порты.

Кроме того, в ФРТУ просят МИУ и АМПУ установить специальный размер портовых сборов в портах Черноморск и Пивденный в случае двойного судозахода для дозагрузки судов у глубоководных причалов в порту Пивденный. Предлагается, чтобы суммарная стоимость двух судозаходов с такого судна была не выше, чем стоимость одного захода судна в порт Пивденный. Распределение между ними необходимо осуществлять пропорционально количеству загрузки груза в каждом из этих двух портов.

Фото: МТП Черноморск