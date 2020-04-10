Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 29, 30 апреля

21:00 30.04.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 29 и 30 апреля прошли следующие мероприятия:

1. На вооружение военной полиции Южного военного округа во Владикавказе поступили спецсредства и новейшая военная экипировка «Колпак» и «Черепаха».

На базу военной комендатуры Владикавказского гарнизона поступило более 10 комплектов, в составе которых каски, щиты, а также нательная защита из комплекта «Черепаха». Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин – от огнестрельного оружия.

Военнослужащие подразделений военной полиции ЮВО прошли программу специальной подготовки в Учебном центре военной полиции во Владикавказе. Личный состав подразделений обеспечивает воинскую дисциплину и правопорядок внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах.

2. Разведчики мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированные в Чечне, в ходе подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки» на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии совершили прыжки с парашютом из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Разведывательные группы определили по карте координаты нахождения площадки приземления, выполнили прыжки с парашютом на незнакомую местность, отыскав груз массой 50 кг, совершили с ним выход на пункт сбора.

Прыжки выполнялись из вертолета Ми-8АМТШ с высот от 600 до 2000 м на скоростях полета 140-200 км/ч, с задержками от 3 до 20 сек. При выполнении десантирования военнослужащие совершенствовали навыки по ведению прицельного огня из стрелкового оружия в воздухе, отработали действия при приземлении на ограниченную площадку аэродрома при неблагоприятных погодных условиях, а также при проведении условным противником противодесантных мероприятий.

Также в ходе сбора разведчики совершенствовали навыки по ориентированию на местности с использованием современных комплексов автоматизированного управления «Стрелец», скрытному перемещению в условиях горно-лесистой местности, организации разведывательно-поисковых действий.

Ранее на протяжении трёх недель военнослужащие ЮВО тренировались на воздушно-десантном комплексе, а также отрабатывали применение десантных парашютов серии Д-10.

3. На полигоне Ростовской области ЮВО завершился окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных расчетов и взводов.

За право участвовать во всеармейских состязаниях боролись 8 лучших минометных расчетов, всего около 150 человек представляющих общевойсковые объединения Южного военного округа из Крыма, Северной Осетии, Ставропольского края и Ростовской области.

В условиях соблюдения требований по недопущению распространения вирусных инфекций конкурс окружного этапа Армейских международных игр-2020 проходил в режиме онлайн-контроля по средствам видеоконференцсвязи.

С помощью статично установленных видеокамер и непрерывно совершающих облет беспилотных летательных аппаратов трансляция видеосигнала поступала членам жюри непосредственно с мест выступлений команд из пунктов их постоянной дислокации.

С этой целью связисты ЮВО использовали новейшую аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига». Видео с соревнований непрерывно транслировалось по выделенным каналам связи.

По условиям конкурса расчеты поражали цели на дальностях до 2 километров тремя минами из 120-мм возимого миномета 2Б12 «Сани». Для ориентирования и связи миномётчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Помимо этого, военнослужащие в составе расчетов и взводов состязались в стрельбе из гранатометов, стрелкового оружия, а также в вождении автомобильной техники на трассе с препятствиями общей протяженностью около 5-ти км.

По результатам соревнований победителями стали минометные расчеты  команды 150 мотострелковой дивизии и армейского корпуса Черноморского флота.



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