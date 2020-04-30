Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России.

Об этом заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ghall.com.

Такими словами она прокомментировала размещённую на сайте Госдепа США на прошлой неделе о том, что Пентагон рассматривает вариант оснащения подводных лодок ядерными боезапасами малой мощности.

В Госдепартаменте заявили, что ядерное оружие малой мощности позволяет уменьшить риск ядерной войны путем «расширенного сдерживания и гарантий [ненападения]». В американском дипломатическом ведомстве считают, что Россия рассматривает использование подобного нестратегического ядерного вооружения в случае ограниченной войны.

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — сказала Мария Захарова.

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что этот шаг Вашингтона Москва расценивает как опасный элемент дестабилизации, направленный на «стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведёт к снижению ядерного порога».