Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки

20:45 30.04.2020   Россия

Літаки НАТО за останні два дні тричі підіймалися для супроводження російських військових літаків, що пролітали поблизу повітряного простору Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Об’єднаного командування повітряних сил НАТО.

28 квітня польські винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО піднялися з бази в Естонії з метою перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, супроводжуваних кількома винищувачами та підтриманих літаком раннього попередження.

Пізніше групу російських літаків перехопили винищувачі Королівських ВПС Данії.

Того ж дня російський повітряний літак раннього попередження, а також два російські бомбардувальники Ту-22 у супроводженні винищувачів підійшли до повітряного простору НАТО біля узбережжя Норвегії та були перехоплені норвезькими винищувачами.

29 квітня норвезькі винищувачі знову супроводжували два російські літаки, як рухались над Північним морем і повернули на північ, де норвезькі винищувачі F-35 зустріли їх та провели їх із зони інтересу НАТО.



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