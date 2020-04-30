Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки
|20:45 30.04.2020
|Россия
Літаки НАТО за останні два дні тричі підіймалися для супроводження російських військових літаків, що пролітали поблизу повітряного простору Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Об’єднаного командування повітряних сил НАТО.
28 квітня польські винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО піднялися з бази в Естонії з метою перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, супроводжуваних кількома винищувачами та підтриманих літаком раннього попередження.
Пізніше групу російських літаків перехопили винищувачі Королівських ВПС Данії.
Того ж дня російський повітряний літак раннього попередження, а також два російські бомбардувальники Ту-22 у супроводженні винищувачів підійшли до повітряного простору НАТО біля узбережжя Норвегії та були перехоплені норвезькими винищувачами.
29 квітня норвезькі винищувачі знову супроводжували два російські літаки, як рухались над Північним морем і повернули на північ, де норвезькі винищувачі F-35 зустріли їх та провели їх із зони інтересу НАТО.
Ще на цю тему:
В Латвии стартуют многонациональные учения НАТО
Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Коронавирус повлиял на планы НАТО
На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
Американський есмінець USS Ross прямує до Чорного моря
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі
Більшість населення держав НАТО надають перевагу тісним зв’язкам з США, а не Росією
Россия обещает отреагировать на крупнейшие за 25 лет учения НАТО