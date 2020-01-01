Верховна Рада на засіданні 30 квітня підтримала президентський законопроєкт про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту.

Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат, пише Радіо Свобода.

«Ратифікація зазначеного протоколу дозволить Україні звертатися до ЮНЕСКО з проханнями про надання технічної допомоги в організації належного захисту власних культурних цінностей, підготовчих, профілактичних, організаційних заходів на випадок надзвичайних ситуацій, а також отримати додаткові інструменти в організації здійснення моніторингу та охорони культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях», – мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Серед іншого даний протокол передбачає захист культурних цінностей на окупованих територіях, зокрема ним заборонений незаконний експорт, передача права власності на культурні цінності, археологічні розкопки.

У доповіді відзначають «руйнівні дії російської влади в Криму, які реально загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності й автентичності українських об’єктів культурної спадщини»

У жовтні на сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО було ухвалене рішення про продовження моніторингу ситуації в окупованому Криму.