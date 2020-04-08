7 подтвержденных случаев и 1 смерть от коронавируса в Севастополе сегодня
|20:15 30.04.2020
|Севастополь
Первый пациент умер от коронавирусной инфекции в оккупированном Севастополе.
Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил т.н. "и.о. губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.
«У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был осложненный анамнез. Он был в своё время на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской», – заявил он.
По словам Развожаева, точная причина смерти будет определена после экспертизы.
По информации директора департамента здравоохранения Севастополя Сергея Шеховцова, у умершего также было онкологическое заболевание.
Так же Развожаев сообщил, что в Севастополе сегодня зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«Сегодня у нас к одному еще шесть подтвержденных диагнозов. Таким образом, за сегодняшний день – плюс семь. Четверо – младший медицинский персонал четвертой городской больницы … Они все уже находятся в инфекционной больнице, их контакты отработаны. Все необходимые мероприятия проведены», – сказал Развожаев.
Новые случае выявлены после проведения массового обследования медицинского персонала, который контактировал с инфицированными. Среди врачей и медсестер зараженных зафиксировано не было.
«Плюс один у нас в инфекционной больнице – родственник одного из сотрудников четвертой больницы. По одному пока проводится эпидемиологическое расследование. Мужчина с температурой обратился… подтвердился диагноз коронавирус. Источник коронавируса пока не выявлен», – добавил Развожаев.
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