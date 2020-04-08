Первый пациент умер от коронавирусной инфекции в оккупированном Севастополе.

Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил т.н. "и.о. губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.

«У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был осложненный анамнез. Он был в своё время на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской», – заявил он.

По словам Развожаева, точная причина смерти будет определена после экспертизы.

По информации директора департамента здравоохранения Севастополя Сергея Шеховцова, у умершего также было онкологическое заболевание.

Так же Развожаев сообщил, что в Севастополе сегодня зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Сегодня у нас к одному еще шесть подтвержденных диагнозов. Таким образом, за сегодняшний день – плюс семь. Четверо – младший медицинский персонал четвертой городской больницы … Они все уже находятся в инфекционной больнице, их контакты отработаны. Все необходимые мероприятия проведены», – сказал Развожаев.

Новые случае выявлены после проведения массового обследования медицинского персонала, который контактировал с инфицированными. Среди врачей и медсестер зараженных зафиксировано не было.

«Плюс один у нас в инфекционной больнице – родственник одного из сотрудников четвертой больницы. По одному пока проводится эпидемиологическое расследование. Мужчина с температурой обратился… подтвердился диагноз коронавирус. Источник коронавируса пока не выявлен», – добавил Развожаев.