Движение междугородних автобусов в Крыму полностью приостановлено до 11 мая
|20:00 30.04.2020
|Крым
Госпредприятие «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.
Об этом сегодня, 30 апреля, сообщила пресс-служба предприятия, передает Крыминформ.
«Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 11 мая. Данная мера реализована во исполнение указа главы Республики Крым в период действия в Крыму режима повышенной готовности, связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе.
При этом ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Транспорт работает с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.
В оккупированном Крыму продлен "режим самоизоляции" для всех граждан до 11 мая включительно.
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