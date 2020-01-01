Депутати ухвалили постанову про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України.

Рішення підтримали 309 народних депутатів, повідомляє Укрінформ.

"Верховна Рада звертається до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів", - йдеться у тексті звернення.

Крім того, у постанові "Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України" (№3068) український парламент просить продовжувати політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і засудити порушення російською окупаційною адміністрацією основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях.

Верховна Рада просить іноземні парламенти і парламентські асамблеї використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо РФ з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією Росії проти України, а також усіх інших громадян України, яких РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації.

Крім того, Рада закликає вимагати від Російської Федерації відмовитися від розширення агресивних дій в чорноморському регіоні, практики перекриття для торговельного судноплавства значних районів акваторії Чорного і Азовського морів під приводом військових навчань, практики блокування українських портів з використанням гібридних методів, дотримуватися усіх норм та вимог міжнародного морського права.

Серед вимог - скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступ до освіти українською мовою, засудити дії Російської Федерації з переслідування осіб за вираження поглядів, думки, совісті та релігії, участь в мирних зібраннях, об’єднаннях, а також вимагати забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України.

Український парламент закликає вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованої АР Крим і міста Севастополя та переміщення громадян РФ на тимчасово окуповану територію України, що призводить до зміни демографічного складу Криму та міста Севастополя.

Верховна Рада також просить іноземні парламенти засудити незаконне спорудження Російською Федерацією мостового переходу через Керченську протоку і закликає вимагати від РФ забезпечити безперешкодний та належний доступ усталеним міжнародним правозахисним механізмам на тимчасово окуповані території України з метою здійснення постійного моніторингу за ситуацією у сфері додержання прав людини.

Звернення також містить заклик надати світовому співтовариству чіткі запевнення щодо нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення, а також відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Російською Федерацією і утриматися від дій та заяв, які заохочуватимуть РФ до продовження агресивної мілітаристичної зовнішньої політики, включно з продовженням збройної агресії проти України.

Ухваливши постанову, парламент доручає Голові Верховної Ради невідкладно направити текст Звернення до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Текст звернення:



ЗВЕРНЕННЯ

Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України,

незаконної анексії Автономної Республіки Крим і

міста Севастополь та окупації окремих районів

Донецької і Луганської областей,

політичних репресій проти громадян України та звільнення

політичних в’язнів - громадян України



Засвідчуючи незмінність позиції Української держави щодо неухильного виконання норм та принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, Загальної Декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародної Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум), Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, резолюцій Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» 2016, 2017, 2018 і 2019 років, резолюцій Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів» 2018 і 2019 років, резолюції 2028 (2015), 2067 (2015), 2112 (2016), 2132 (2016), 2133 (2016), 2198 (2018), 2231 (2018), 2259 (2019) Парламентської асамблеї Ради Європи,



підкреслюючи ключове значення для підтримки миру і стабільності, дотримання у міжнародних відносинах основних принципів міжнародного права, включаючи принципи незастосування сили чи погрози силою, державного суверенітету, територіальної цілісності незалежних держав, поваги до прав людини, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань,



рішуче засуджуючи триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату 20 лютого 2014 року на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя шляхом насильницького захоплення частини суверенної території України збройними формуваннями Російської Федерації, організації та проведення на півострові 16 березня 2014 року незаконного так званого референдуму та продовжену окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей України,



привертаючи увагу до того, що жертвами збройної агресії Російської Федерації проти України стали вже більше 40 тисяч осіб, з них понад 14 тисяч – загиблі; 1,5 мільйона громадян України стали внутрішньо переміщеними особами, а число постраждалих у цьому безпрецедентному для сучасної Європи збройному конфлікті постійно зростає,



висловлюючи глибоке занепокоєння системним, цілеспрямованим і масштабним характером порушень російською окупаційною владою прав і свобод людини та вчиненням воєнних злочинів та злочинів проти людяності на тимчасово окупованих територіях, а також констатуючи відсутність безперешкодного доступу міжнародних правозахисних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста, до тимчасово окупованих територій України,

засуджуючи переслідування та утиски Російською Федерацією та органами окупаційної влади громадянських, політичних і соціально-економічних прав громадян України за етнічною, релігійною, політичною та іншими ознаками на тимчасово окупованих територіях, у тому числі незаконну паспортизацію та проведення незаконних виборів в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі,



підкреслюючи неприпустимість обмеження майнових, мовних, релігійних та інших прав етнічних меншин та корінних народів України, зокрема кримськотатарського народу,



наголошуючи на неприпустимості цілеспрямованої політики держави-окупанта з примусового нав’язування громадянства Російської Федерації та примусового залучення цивільного населення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до лав Збройних Сил Російської Федерації, а також зі зміни демографічного складу тимчасово окупованої території,



засуджуючи політику російської окупаційної влади з протиправної конфіскації приватного майна громадян України та державного майна України на тимчасово окупованих територіях,



засуджуючи загрозливе нарощування державою-окупантом присутності військових формувань, у тому числі й наступальних ядерних озброєнь у Чорному та Азовському морях, які є загрозою безпеці в цьому регіоні та в регіонах Північної Африки і Східного Середземномор’я, дестабілізують економіку та соціальну сферу, особливо в прибережних регіонах України, а також створюють загрози для безпеки міжнародного торговельного судноплавства, а також створюють небезпечні довгострокові екологічні наслідки,



привертаючи увагу до продовження систематичного невиконання Російською Федерацією Мінських домовленостей, включаючи положення щодо припинення вогню, досягнутих в рамках Нормандського формату, що ставить під загрозу можливість деескалації ситуації та мирного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території окремих районів Донецької і Луганської областей,



враховуючи численні резолюції, заяви, вимоги та рекомендації міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей, у тому числі Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї НАТО, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісія) із засудженням порушень Російською Федерацією прав людини, політично і національно вмотивованих переслідувань та закликами до держави-окупанта щодо негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених,



висловлюючи вдячність міжнародним партнерам за постійну підтримку України у відновленні територіальної цілісності, про що свідчать численні заяви та рішення міжнародних організацій та їхніх парламентських структур із засудженням незаконних дій Російської Федерації проти України та порушень Російською Федерацією загальновизнаних принципів і норм міжнародного права,

Верховна Рада України звертається до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом:



засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів;



продовжувати політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь,

продовжувати здійснювати тиск на Російську Федерацію як країну, що грубо порушує Статут Організації Об’єднаних Націй, Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум), Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, Міжнародну Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації до остаточного повернення цієї держави у міжнародно-правове поле;



засудити порушення російською окупаційною адміністрацією основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях;



використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Російської Федерації з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, а також усіх інших громадян України, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації;



вимагати від Російської Федерації відмовитися від розширення агресивних дій в чорноморському регіоні, практики перекриття для торговельного судноплавства значних районів акваторії Чорного і Азовського морів під приводом військових навчань, практики блокування українських портів з використанням гібридних методів, дотримуватися усіх норм та вимог міжнародного морського права,



вимагати від Російської Федерації беззастережного виконання наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо тимчасових заходів у справі «Україна проти Російської Федерації» стосовно порушення нею положень Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 року та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09 грудня 1999 року, зокрема скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступ до освіти українською мовою;



засудити дії Російської Федерації з переслідування осіб за вираження поглядів, думки, совісті та релігії, участь в мирних зібраннях, об’єднаннях, а також вимагати забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України;



вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України, що призводить до зміни демографічного складу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;



засудити незаконне спорудження Російською Федерацією мостового переходу через Керченську протоку і його використання як засобу незаконного перетину російсько-українського державного кордону за допомогою автомобільного та залізничного транспорту;



вимагати від Російської Федерації забезпечити безперешкодний та належний доступ усталеним міжнародним правозахисним механізмам на тимчасово окуповані території України з метою

здійснення постійного моніторингу за ситуацією у сфері додержання прав людини;



застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади Російської Федерації, органів окупаційної влади Російської Федерації, причетних до провадження окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та грубих порушень прав людини;



вимагати від Російської Федерації припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості;



вимагати від Російської Федерації припинення нарощування присутності військових сил у Чорному та Азовському морях;



вимагати від Російської Федерації негайного припинення системних порушень вимог Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, зокрема в частині припинення масових переміщень належних Україні культурних цінностей з тимчасово окупованих територій до території Російської Федерації, та примусити Російську Федерації повернути незаконно переміщені культурні цінності, вивезені до території Російської Федерації;



надати світовому співтовариству чіткі запевнення щодо нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення;



відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Російською Федерацією, включно з проведенням спільних військових навчань та передачі оборонних технологій, а також утриматися від дій та заяв, які заохочуватимуть Російську Федерацію до продовження агресивної мілітаристичної зовнішньої політики, включно з продовженням збройної агресії проти України.



Народні депутати України



Мережко О.О.

Геращенко І.В.

Чийгоз А.З.

Ананченко М.О.

Іонова М.М.

Яременко Б.В.

Ясько Є.О.

Юраш С.А.

Хоменко О.В.

Бардіна М.О.

Вакарчук С.І.

Джемілев М.



