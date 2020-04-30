В новом ежегоднике Центр разведки Сил обороны Эстонии представил обзор внешнеполитической и военной деятельности России за прошлый год.

Об этом пишет ghall.com со ссылкой на Postimees.ee.

По оценке эстонских разведчиков, «Россию можно рассматривать как пример переживающего упадок государства, где различные параметры власти распадаются с разной скоростью». Разведка Эстонии уверяет, что в России «сложнее всего демографическая обстановка, экономика находится в стагнации, а возможности поощрить ее административными методами, скорее всего, вскоре будут исчерпаны».

«Государственные власти продолжают прилагать усилия, чтобы контролировать распространение информации, в том числе интернет. Также продолжается ограничение гражданских свобод, в том числе свобод политических организаций, самовыражения, баллотирования и выборов», — говорится в ежегоднике.

«Хотя режим Путина — рациональный, информированный и снабжен всем необходимым, популярность президента отчетливо падает, а тем самым сокращается и поддерживающий его электорат. Таким образом, Путин, чтобы сохранить власть, может пойти на серьезные риски во внешнеполитическом плане», — пишет эстонский Центр разведки.

Центр ссылается на замечания старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда, согласно которым «созданная Путиным система основана на клановом капитализме, суть которого заключается в авторитарности и незащищенных имущественных правах».

В ежегоднике отмечается, что «в прошлом году российская политика безопасности продолжала придерживаться в международных отношениях подхода, подчеркивающего сформулированную в 1996 году бывшим в то время главой МИД Евгением Примаковым концепцию многополярного мира».

«Государство тратит большие деньги на то, чтобы содержать кучу спецслужб и „научных центров“, единственная задача которых — пересказывать материалы Госдепа США, выдавая это за результат серьезной оперативной и аналитической работы. Напрасное расходование средств налогоплательщиков, имеющих возможность получать ту же информацию из открытых источников вроде BBC или Euronews. Впрочем, при знании языка можно просто залезть на сайт Госдепа: там, вы не поверите, все то же самое, только по-английски», — иронически прокомментировал отчёт эстонских разведчиков редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.