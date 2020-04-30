Мининфраструктуры готовит к подписанию договор о концессии порта Ольвия

20:00 30.04.2020   Украина

Процесс передачи украинских морских портов в концессию продолжается, несмотря на усложнение логистических процессов во всем мире, вызванных пандемией коронавируса. 

Прошло заседание рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту Ольвия, участники которого рассматривают вторую редакцию изменений в документ. Об этом, как пишет ЦТС, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Концессия остается основным путем модернизации и дальнейшего развития украинских морпортов и не только. Концессионные договора обязательно будут заключены, подготовка продолжается", - сообщил министр инфраструктуры.

Отмечается, что 29 апреля в онлайн-формате прошло второе заседание рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту Ольвия, участники которого рассматривают вторую редакцию изменений в документ. Договором предусматривается, что в развитие морского порта Ольвия будет инвестировано 3,4 млрд грн.

Также Мининфраструктуры добилось пересмотра решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса в Херсонском порту и его победителя. "Суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Однако, чтобы окончательно снять все ограничения, провести переговоры и заключить договор, необходимо решение Верховного Суда Украины. Со своей стороны, мы прилагаем все усилия для поддержки и защиты каждого нашего инвестора и каждой концессии", - добавил министр.

Рассмотрение дела Верховным Судом ожидается в начале мая.



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