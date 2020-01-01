Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи

19:20 30.04.2020   Молдова

Из-за продолжительной засухи, урожай пшеницы и других зерновых сократится вдвое. Больше всего пострадали южная и центральная части страны. 

Об этом сообщил премьер Ион Кику на заседании правительства. Он отметил, что более точную информацию по этому поводу Министерство сельского хозяйства представит на следующей неделе, передает Point.md.

"Уже ясно, что сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи. Это зерновые первой группы, в частности продовольственная пшеница. По подсчетам, ее урожай снизится на 40 - 50 процентов", - сказал премьер-министр Ион Кику.

Власти Молдовы отмечают, что в результате засухи пострадали также посевы подсолнечника и кукурузы. Несмотря на это, глава кабмина утверждает, что в стране достаточно запасов зерновых, и продовольственного кризиса не будет.

Чтобы помочь сельхозсектору, власти рассматривают возможность субсидирования процентов по кредитам для фермеров, пострадавших от кризиса. Они смогут брать займы размером более трех заработных фондов. Правительство разрабатывает эффективный механизм страхования в сельском хозяйстве. Но окончательное решение пока не принято.



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