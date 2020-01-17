Ялтинский филиал Федерального научно-клинического центра ФМБА России в оккупированном Крыму (Ялтинская городская больница №1)испытывает острую потребность в онкологах-химиотерапевтах, врачах общей практики и педиатрах.

Общее число вакансий составляет 167 мест. Об этом сообщил главный врач филиала Александр Калинин, пишет Крыминформ.

«Есть цифра вакантных должностей, сейчас по всему учреждению это 167 ставок. Из них наиболее остро мы нуждаемся во врачах-специалистах разных специальностей – примерно 30 врачей острая потребность», – сообщил он.

Калинин уточнил, что кадровая потребность учреждения особенно возрастает в курортный сезон. «Наиболее острая потребность и самая большая кадровая проблема во врачах онкологах-химиотерапевтах. Высокая потребность также в терапевтах, врачах общей практики, педиатрах», – подчеркнул он.

Частично решить проблему медучреждение планирует, привлекая выпускников Крымской медицинской академии им. С.И. Георгиевского. Также ждали командировочных специалистов-медиков из других регионов, но ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы.

Филиал Федерального научно-клинического центра ФМБА России в оккупированном Крыму – Ялтинская городская больница №1, включает 71 объект. Была передана в ведение Федерального медико-биологического агентства с 2020 года. Всего насчитывает 19 корпусов на 623 койки по профилям: инфекционные болезни – 65 коек, неврология – 60 коек, травматология и ортопедия – 45 коек, педиатрия – 39 коек, терапия – 35 коек и пр.