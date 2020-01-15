Кримські абітурієнти зможуть вступати через освітні центри “Донбас-Україна”

18:40 30.04.2020   Крым

Абітурієнти з Криму зможуть вступати до українських вишів через освітні центри “Донбас-Україна”.

Про це Укрінформу розповіла директор фонду “Відкрита політика” Ірина Жданова.

“У минулому році кримчани могли вступати за спрощеною процедурою в університети, коледжі через 35 освітніх центрів “Крим-Україна”. В 2020 році вони вже зможуть вступати і через освітні центри “Донбас-Україна”. Якщо раніше центром, який приймав абітурієнтів і з Криму, і зі Сходу, був лише один - це Таврійський національний університет, то тепер кримчанам можна вступати в будь-який освітній центр, в тому числі і “Донбас - Україна”, - розповіла Жанова.

За її словами, кількість таких центрів значно виросла, і тепер їх понад 70.

"Раніше кількість ОЦ “Донбас-Україна” була близько 35, то цього року ця цифра фактично подвоєна. Також розширена географія. Тепер ці освітні центри є і в Івано-Франківській області, Сумській і в багатьох інших областях”, - додала Жданова.

Водночас, вона нагадала, що спрощена процедура вступу через освітні центри “Донбас-Україна” стосується не тільки абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, а й тих випускників шкіл, які проживають в населених пунктах вздовж лінії фронту.

“Як і минулі роки, так і в цьому році освітні центри “Донбас-Україна” працюють не лише для тимчасово окупованих територій на Сході, а й для тих територій, які підконтрольні уряду України, але знаходяться вздовж лінії фронту. Тобто, цією процедурою можуть скористатися і мешканці на наших територіях, і перелік цих населених пунктів визначено, він є на сайті Міністерства освіти та науки”, - сказала Жданова.

За словами Жданової, освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим Україна” будуть працювати з 9 червня по 29 вересня. Через них абітурієнти визначених категорій можуть вступити до українських вишів, профтехучилищ без складання ЗНО, подати документи можуть ті, у кого немає атестата державного зразка та українського паспорта.

За словами очільниці Фонду, вступна кампанія для абітурієнтів з Криму та тимчасово окупованих територій на Сході, так само як загальна вступна кампанія в Україні, буде залежати від термінів карантину, який запроваджено через пандемію COVID-19.

“У МОН зараз є два бачення. Однозначно, вступ буде залежати від того, коли закінчиться карантин, відповідно від цього і буде визначатися початок прийому документів. Тобто, якщо карантин закінчується в травні, то в червні буде прийом документів, якщо карантин закінчується в червні, то відповідно відтерміновується прийом документів”, - сказала Жданова.

Також, за її словами, є абітурієнти з тимчасово окупованих територій, які навчалися дистанційно в українських школах, отримають свідоцтво про освіту, і приїжджають на контрольовану територію для складання ЗНО.

“Для тих, хто навчається дистанційно, вже визначені дати сесії ЗНО. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, для нас важлива додаткова сесія ЗНО, тому що абітурієнти звідти зазвичай приїжджають на додаткову сесію ЗНО. Якщо карантин закінчиться до початку червня, додаткова сесія ЗНО планується на 28 липня. Якщо карантин буде продовжений і в червні, то конкретно додаткова сесія ЗНО буде з 22 вересня по 6 жовтня”, - поінформувала Жданова.

На запитання щодо того, чи будуть якісь рекомендації абітурієнтам з окупованих територій, оскільки уряд України не має змоги контролювати там ситуацію з захворюваністю на COVID-19, Жданова зазначила, що скоріше за все після відкриття контрольно-пропускних пунктів будуть загальні правила перетину лінії розмежування для громадян.

“Немає великої різниці між випускниками шкіл й іншими громадянами. Поки що ця процедура ще не визначена”, - сказала Жданова.

Також за інформацією Жданової, відтепер консультації для вступників з тимчасово окупованих територій та Криму стосовно освітніх питань буде надавати Урядовий контактний центр, меморандум про що був укладений між Фондом “Відкрита політика”, Міністерством освіти та науки та Урядовим контактним центром 27 квітня.

Телефони гарячої лінії 0 800 504 425 (безкоштовно, з понеділка по п’ятницю з 9 до 20 години)

Крім того працюють регіональні гарячі лінії: в Краматорську - 0 66 113 93 75; 0 800 50 45 22

Гаряча лінія відновила роботу як урядова в лютому 2020. Прийнято вже 794 дзвінки, направлено 21 звернення. В державному бюджеті є 200 тис. грн. на підтримку її роботи. Вже розробляється проєкт підтримки гарячої лінії і надання технічної допомоги урядовому колцентру за підтримки USAID - US Agency for International Development.



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