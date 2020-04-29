ВМС Украины для Водолазной школы закупит учебный комплекс водолазной подготовки / Фото
|18:20 30.04.2020
|Украина
Военно-морские силы ВС Украины для нужд Водолазной школы закупят учебно-тренировочный комплекс водолазной подготовки.
На современном, функциональном и мобильном тренажерном комплексе будет отрабатываться практически весь спектр водолазных работ. Стоимость тренажерного комплекса — 70 000 000 гривен. Об этом сообщает flot2017 со сссылкой на источник.
Тренажерный комплекс позволит отрабатывать поисковые, аварийно-спасательные, корабельные (судовые), судоподъемных, подводно-технические, специальные и инженерные работы.
В комплексе можно проводить водолазные спуски в различных типах водолазного снаряжения и одновременно выполнять различные виды водолазных работ, в том числе с использованием ручного и гидравлического инструмента.
В тренажере есть блок для тренировки выхода личного состава с подводной лодки в подводном положении через торпедный аппарат, проникновения на палубу надводного корабля с водной поверхности и эвакуации личного состава с затонувшей бронетехники.
Комплекс — самостоятельное плавучее сооружение в виде «стояночного судна», которое состоит из 4х ярусов: учебно-тренировочные бассейны с тренажерами, помещения с тренажерами, тренажеры на наружной носовой части и на правом борту комплекса.
Водолазный комплекс будет сформирован в единое целое из железобетонного понтона и металлической конструкции надстройки. Надстройка будет состоять из модулей, выполненных из пяти 40-футовых и четырех 20-футовых стандартных морских грузовых контейнеров ISO типа.
Ранее начальник поисково-спасательной службы Командования ВМСУ капитан 1 ранга Алексей Нестеров сообщал об установке в Водолазной школе учебно-тренировочного комплекса водолазной подготовки в 2021 году.
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