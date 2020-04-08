COVID-19 : Российский парусник "Крузенштерн" отменил стоянку в Севастополе
|18:00 30.04.2020
|Севастополь
Парусник "Крузенштерн" досрочно завершил кругосветную экспедицию и вернулся в порт приписки в Калининград.
В мае барк должен был зайти в оккупированный Севастополь, но этого не случится из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости - Крым.
Согласно плану, "Крузенштерн" должен был направиться в оккупированный Севастополь после Новороссийска и остановиться здесь на два дня – с 12 по 14 мая. После этого планировались переходы в Сочи, Турцию, Грецию, Тунис, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды и Польшу.
Вернуться в Калининград парусник должен был только в сентябре 2020 года.
Однако в Новороссийске барк пробыл несколько дней, пополнил запасы воды и продовольствия. Сходить на берег экипажу было запрещено, подход к паруснику для местных жителей также был закрыт.
Выйдя из Новороссийска, "Крузенштерн" взял курс на Калининград.
"Учитывая, что большинство торжеств, посвященных 75-й годовщине Победы в "Великой Отечественной войне", было отменено, а также в целях сохранения здоровья экипажа и курсантов, руководство приняло решение о том, что учебный барк "Крузенштерн" должен отплыть в свой порт приписки Калининград", — сообщили в пресс-службе экспедиции.
"Крузенштерн" вместе с парусниками "Паллада" и "Седов" участвовал в совместном кругосветном плавании учебного парусного флота Росрыболовства. Такая экспедиция проводилась впервые.
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