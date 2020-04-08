Парусник "Крузенштерн" досрочно завершил кругосветную экспедицию и вернулся в порт приписки в Калининград.

В мае барк должен был зайти в оккупированный Севастополь, но этого не случится из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости - Крым.

Согласно плану, "Крузенштерн" должен был направиться в оккупированный Севастополь после Новороссийска и остановиться здесь на два дня – с 12 по 14 мая. После этого планировались переходы в Сочи, Турцию, Грецию, Тунис, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды и Польшу.

Вернуться в Калининград парусник должен был только в сентябре 2020 года.

Однако в Новороссийске барк пробыл несколько дней, пополнил запасы воды и продовольствия. Сходить на берег экипажу было запрещено, подход к паруснику для местных жителей также был закрыт.

Выйдя из Новороссийска, "Крузенштерн" взял курс на Калининград.

"Учитывая, что большинство торжеств, посвященных 75-й годовщине Победы в "Великой Отечественной войне", было отменено, а также в целях сохранения здоровья экипажа и курсантов, руководство приняло решение о том, что учебный барк "Крузенштерн" должен отплыть в свой порт приписки Калининград", — сообщили в пресс-службе экспедиции.

"Крузенштерн" вместе с парусниками "Паллада" и "Седов" участвовал в совместном кругосветном плавании учебного парусного флота Росрыболовства. Такая экспедиция проводилась впервые.