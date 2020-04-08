COVID-19 : Российский парусник "Крузенштерн" отменил стоянку в Севастополе

18:00 30.04.2020   Севастополь

Парусник "Крузенштерн" досрочно завершил кругосветную экспедицию и вернулся в порт приписки в Калининград. 

В мае барк должен был зайти в оккупированный Севастополь, но этого не случится из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости - Крым

Согласно плану, "Крузенштерн" должен был направиться в оккупированный Севастополь после Новороссийска и остановиться здесь на два дня – с 12 по 14 мая. После этого планировались переходы в Сочи, Турцию, Грецию, Тунис, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды и Польшу. 

Вернуться в Калининград парусник должен был только в сентябре 2020 года. 

Однако в Новороссийске барк пробыл несколько дней, пополнил запасы воды и продовольствия. Сходить на берег экипажу было запрещено, подход к паруснику для местных жителей также был закрыт. 

Выйдя из Новороссийска, "Крузенштерн" взял курс на Калининград. 

"Учитывая, что большинство торжеств, посвященных 75-й годовщине Победы в "Великой Отечественной войне", было отменено, а также в целях сохранения здоровья экипажа и курсантов, руководство приняло решение о том, что учебный барк "Крузенштерн" должен отплыть в свой порт приписки Калининград", — сообщили в пресс-службе экспедиции. 

"Крузенштерн" вместе с парусниками "Паллада" и "Седов" участвовал в совместном кругосветном плавании учебного парусного флота Росрыболовства. Такая экспедиция проводилась впервые.



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