В инженерные войска ВС России поставят 17 буксирно-моторных катеров БМК-МТ

17:40 30.04.2020   Россия

В инженерные войска Вооруженных сил РФ спланирована поставка 17 современных буксирно-моторных катеров БМК-МТ.

Катера предназначенны для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005М, пишет ЦАМТО.

Сообщается, что основными преимуществами данных буксирно-моторных катеров по сравнению с серийными катерами БМК-460 и БМК-225 являются: увеличенная тяга на швартовах на переднем и на заднем ходу, повышенная скорость движения на плаву (21,5 км/ч), наличие универсального счального устройства, позволяющего моторизовать все типы понтонных парков на течении до 3 м/с и более удобное выполнение работ по техобслуживанию и ремонту за счет применения двух однорядных дизельных двигателей, а также низкая шумность работы.

Катер перевозится на унифицированном понтонном автомобиле КамАЗ-63501. Компоновочное решение катера разработано с учетом оптимального размещения двух однорядных дизельных двигателя для удобного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

Так же, в интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации разработана универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), обладающая широким функционалом выполняемых работ.

Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на зараженной местности.

Машина обеспечивает: прокладывание колонных путей, подготовку и содержание войсковых дорог; проходы в каменных и лесных завалах на среднепересеченной и горно-лесистой местности; засыпку рвов, воронок, оврагов и других препятствий; устройство съездов в крутостях берегов рек и оврагов высотой до 6 м; валку деревьев, корчевку пней при прокладывании колонных путей в кустарнике и мелколесье; укладку дорожных покрытий при обеспечении проезда по труднопроходимым участкам местности; расчистку дорог от снега и прокладывание путей по снежной целине с глубиной снежного покрова до 1,2 м и ряд других работ.

Масса инженерной машины – до 55 т. Это позволяет обеспечить УБИМ высокую мобильность и повышенную эффективность инженерных работ. В обитаемом отделении обеспечено комфортное размещение экипажа из двух человек и трех саперов.

УБИМ оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала. Стреловое оборудование шарнирно-рычажного типа оснащено универсальным экскаваторным полноповоротным ковшом захватно-клещевого типа и крюковой подвеской, обеспечивающими выполнение земляных работ и разборку завалов. Машина также оснащена сменным рабочим оборудованием – гидравлическим молотом, устанавливаемым вместо экскаваторного ковша. Кроме того, в состав УБИМ входят тяговая и вспомогательная лебедки. Высокую эффективность применяемого рабочего оборудования обеспечивает электронная система управления с функцией контроля и диагностирования основных параметров.

Универсальная бронированная инженерная машина по ряду характеристик превосходит современные зарубежные аналоги и обладает более широкими функциональными возможностями, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.



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