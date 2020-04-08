Оккупационные власти Евпатории провели аукцион на право заключения договоров аренды трех земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Победители получили право аренды на 10 лет, сообщил Крыминформу первый заместитель главы оккупационной администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

«Всего на аукционе были представлены три лота – два участка в районе озера Мойнаки и один – за футбольными полями «Арена-Крым». На третий лот (за футбольными полями), к сожалению, поступила только одна заявка, поэтому обратившееся юридическое лицо получило право на заключение договора аренды без проведения аукциона», – рассказал первый замглавы администрации.

По его информации, на участие в аукционе по другим двум лотам – участкам в районе озера Мойнаки вдоль дороги в Заозерное с правой стороны – было подано восемь заявок. «Оба участка имеют большую площадь и виды разрешенного использования: туристическое обслуживание, гостиничное обслуживание и спорт. Победители аукциона получили право на заключение договоров аренды сроком на 10 лет, – добавил Вавренюк. – По итогам аукциона общая ежегодная стоимость аренды по трем земельным участкам составила порядка 12 миллионов рублей, что, несомненно, очень поможет в развитии нашего города».

Оккупанты рассчитывают, что земельные участки будут осваиваться и благодаря строительству и развитию новых объектов будут создаваться новые рабочие места, а в бюджет поступать доходы от налогов.