По предварительным оценкам, в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный рост ВВП составил -2,7%, а средний реальный рост в первом квартале составил 1,5%.

Предварительные оценки марта публикует Национальная служба статистики Грузии, пишет Грузия Online.

По информации Национальной службы статистики, в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался рост следующих видов деятельности: строительство, информация и связь.

Снижение зафиксировано в секторах обеспечения средствами размещения и предоставления продуктов питания, транспорта и складов, искусства, развлечения и отдыха, оптовой и розничной торговли, финансовая и страховая деятельности, электроэнергии, газа, подачи паров и кондицированного воздуха, обрабатывающей промышленности, а также деятельности, связанной с недвижимостью.