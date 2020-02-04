ВВП Грузии уходит в минус
|17:00 30.04.2020
|Грузия
По предварительным оценкам, в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный рост ВВП составил -2,7%, а средний реальный рост в первом квартале составил 1,5%.
Предварительные оценки марта публикует Национальная служба статистики Грузии, пишет Грузия Online.
По информации Национальной службы статистики, в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался рост следующих видов деятельности: строительство, информация и связь.
Снижение зафиксировано в секторах обеспечения средствами размещения и предоставления продуктов питания, транспорта и складов, искусства, развлечения и отдыха, оптовой и розничной торговли, финансовая и страховая деятельности, электроэнергии, газа, подачи паров и кондицированного воздуха, обрабатывающей промышленности, а также деятельности, связанной с недвижимостью.
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