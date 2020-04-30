Обломки канадского военного вертолета, пропавшего во время учений НАТО, были найдены в море между Грецией и Италией.

Об этом пишет “Европейская правда” со ссылкой на AFP.

Ранее Вооруженные силы Канады сообщили, что вертолет попал в аварию после взлета с канадского фрегата Fredericton в среду.

“Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля в Ионическом море”, – сказал греческий военный офицер в комментарии агентству.

Шесть членов экипажа находились на борту вертолета, когда он исчез, сказал офицер на условиях анонимности.

Греческое общественное телевидение сообщило, что среди обломков было обнаружено тело. Но военный офицер этого не подтвердил, а лишь заявил, что Греция отправила вертолет для участия в спасательной операции.

Вооруженные силы Канады пока не подтвердили, что обломки найдены. Продолжается поисковая операция.

Как сообщил Greek Reporter, источники в Минобороны Греции пояснили, что вертолет CH-124 Sea King, предназначенный для борьбы с подводными лодками, взлетел с канадского фрегата и потерпел крушение в море примерно в 20 морских милях от греческих территориальных вод.

Воздушное судно принимало участие в военно-морских учениях 2-й постоянной морской группы НАТО быстрого реагирования. В нее входят от четырех до шести эсминцев и фрегатов.