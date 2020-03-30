ЄС пропонує створити з Україною єдину економічну зону замість повноцінних перспектив
|16:20 30.04.2020
|Украина
Євросоюз хоче створити єдину економічну зону з шістьма країнами «Східного партнерства».
В «Східне партнерство» разом з Азербайджаном, Грузією, Білоруссю, Молдовою та Арменією, входитиме й Україна, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на finance.
Створення єдиного економічного простору пропонується в рамках процесу поступової інтеграції в блок. Крім того Європарламент засуджує незаконні дії РФ в зазначених країнах – дестабілізацію, вторгнення та анексію. Документ повинен бути обговорений Комітетом у закордонних справах Європейського парламенту та потенційно може бути схвалений всією палатою у травні.
Програма «Східне партнерство» запрацювала у 2009-му році для зближення шести пострадянських країн із ЄС без явної пропозиції про майбутнє членство в блоці. Разом з тим Грузія, Молдова та Україна вже підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, в тому числі угоди про вільну торгівлю.
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