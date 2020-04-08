В оккупированном Крыму с 1 мая начнут функционировать еще два обсерватора – на базе санатория «Мисхор» в Ялте и санатория «Прибой» в Евпатории.

Об этом сообщила министр труда и социальной политики, вице-премьер оккупационного российского правительства Крыма Елена Романовская, пишет Крым.Реалии.

При этом, по словам главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, в санатории «Прибой» будет развернуто всего 70 коек.

«Мы дали распоряжение, кто приезжают в Крым – сразу в обсерватор. Мы должны обладать определенным количеством коек, поэтому каждый день должно идти прибавление», – добавил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Днем ранее Аксенов сообщил, что все приехавшие в Крым граждане, не имеющие жилья и собственности на территории полуострова, будут помещены в обсерватор на 14 дней.

В Крыму 30 апреля зафиксировано еще три новых случая заболевания COVID-19, среди заболевших –​ беременная женщина.

По данным российских властей, в Севастополе зарегистрировано 77 случаев заболевания коронавирусом, в Крыму – 92.​