Подводная лодка ЧФ России ЧФ отработал погружение на глубину более 200 метров
|15:40 30.04.2020
Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны-агрессора «Ростов-на-Дону» выполнил погружение на глубину более 200 метров.
Был отработан алгоритм действий по управлению субмариной на больших глубинах, а также проверил работу всех систем и механизмов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, пишет Новый Севастополь.
«Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» провёл тренировки в рамках поставленных задач на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения 240 метров», – сообщает пресс-служба Черноморского флота оккупантов.
Погружение обеспечивали спасательное судно ЧФ «Эпрон» и фрегат «Адмирал Эссен».
Субмарина всплыла в надводное положение и продолжила выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки.
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