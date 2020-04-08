Экипаж подводной лодки Черноморского флота страны-агрессора «Ростов-на-Дону» выполнил погружение на глубину более 200 метров.

Был отработан алгоритм действий по управлению субмариной на больших глубинах, а также проверил работу всех систем и механизмов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, пишет Новый Севастополь.

«Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» провёл тренировки в рамках поставленных задач на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения 240 метров», – сообщает пресс-служба Черноморского флота оккупантов.

Погружение обеспечивали спасательное судно ЧФ «Эпрон» и фрегат «Адмирал Эссен».

Субмарина всплыла в надводное положение и продолжила выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки.