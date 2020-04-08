Армейский корпус ЧФ России учился предотвращать захват госпиталя диверсантами
|14:40 30.04.2020
|Крым
Армейский корпус Черноморского флота оккупантов провел учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника.
Учения прошли на территории филиала военно-морского клинического госпиталя в Симферополе, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ России, пишет Крыминформ,
По замыслу учения, условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов.
Во время учений военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.
Пресс-служба сообщила, что военнослужащие «справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов».
Такие учения дежурными подразделениями армейского корпуса ЧФ проводятся регулярно.
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