Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в апреле упал до минимума с 1997 года
|14:20 30.04.2020
|Россия
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2020 г. рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее.
Как сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, уровень снижения показателя был максимальным с 1997 года, пишет finanz.ru.
«Падение основного показателя было вызвано более быстрым спадом производства в российских обрабатывающих отраслях в апреле. Уровень сокращения был самым мощным с тех пор, как сбор данных начался в сентябре 1997 г., поскольку самоизоляция и закрытие заводов, связанных с COVID-19, сказалось на спросе клиентов», - говорится в обзоре.
В IHS Markit добавили, что число новых заказов, а также экспортные продажи падали беспрецедентными темпами. Сокращение общих объемов продаж было обусловлено сложными условиями внутреннего и внешнего спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции в Европе.
В исследовании подчеркивается, что снижение курса рубля вызвало рост импортных цен на сырье. При этом производители частично нивелировали издержки путем существенного увеличения отпускных цен на продукцию.
Число рабочих мест в сфере обрабатывающих отраслей в апреле сокращалось максимальными темпами, начиная с 2009 г.
«Мы ожидаем, что промышленное производство России сократится на 3,8% в 2020 г., так как влияние вспышки COVID-19 будет иметь место. Производители сохраняли оптимизм в отношении роста производства в будущем году, но уверенность была подорвана так, что она упала до минимума в исторической серии», - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.
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