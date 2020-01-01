Туристы в Крыму предпочтут нелегальный частный сектор

14:00 30.04.2020   Крым

Крымские отельеры допускают, что из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, туристы попытаются заселиться в нелегальный частный сектор.

Предстативтели гостиничного бизнеса надеются, что новые табу, принятые в оккупированном Крыму для приезжих, пресекут такие попытки, пишут Новости Крыма.

«Ведь все законные средства размещения закрыты до 1 июня, а значит, турист захочет поселиться в частном секторе, у какой-нибудь бабушки, которая, образно говоря, у себя на огороде держит 50 номеров. И я очень сомневаюсь, что там эти люди будут регулярно мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, носить маски и т.д. Это действительно очень большая проблема для нашей отрасли – нелегальные объекты, которые не придерживаются санитарных норм», – сказал в комментарии Туристическому порталу Крыма генеральный директор сети отелей Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев.

По его мнению, иного способа, как ограничить приезд отдыхающих на полуостров, остановить нелегальный турприток на майские праздники и после них в оккупированный Крым не представляется возможным.

Напомним, т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов объявил, что с 1 мая въезд на территорию полуострова разрешен только по предъявлению крымской прописки или права собственности на жилье – при обязательной самоизоляции по месту проживания на 14 дней. Все остальные граждане, приезжающие из всех регионов России, а также из-за рубежа, будут на тот же срок помещаться в обсерватор.

В Крыму также продлили режим "повышенной готовности" до 11 мая включительно.



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