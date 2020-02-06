Миколаївський глиноземний завод вимушен зупинити виробництво через проблеми з розмитненням бокситів

13:40 30.04.2020   Николаев

Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) заявляє про вимушене припинення виробництва у зв'язку з неправомірним блокуванням надходжень бокситової сировини в порту Чорноморською митницею.

Як повідомляється в прес-релізі компанії, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" увечері в середу, 29 квітня, на підприємстві залишився критичний для можливості подальшого здійснення нормальної діяльності обсяг бокситу, який забезпечує 4-денну роботу виробництва. При триденному запасі завод за технологічними нормативами зобов'язаний здійснити консервацію, тому з 30 квітня розпочнеться зупинення підприємства.

При цьому наголошується, що МГЗ веде свою діяльність у повній відповідності до чинного законодавства України. Ввезення сировини на митну територію України для переробки здійснюється без сплати митних платежів відповідно до Митного кодексу України (гл.23), оскільки завод надає послуги з переробки і 100% продукції підприємства йде за межі країни через відсутність в Україні споживачів глинозему.

"Попри це, очолюване Олександром Щуцьким керівництво Чорноморської митниці, порушуючи рішення суду, перешкоджає ввезенню імпортної бокситової сировини на територію України, що призвело до критичного зниження запасів бокситу на заводі й в підсумку може спричинити повне знищення галузі в країні", - констатується в прес-релізі.

Наголошується також, що оскільки дії митних органів прямо суперечать Митному кодексу України, керівництво МГЗ звернулося 28 квітня з листом на ім'я президента країни Володимира Зеленського, що містить прохання посприяти у врегулюванні ситуації, яка склалася в правовому полі, але наразі відповіді отримано не було.

Раніше керівник Чорноморської митниці повідомив про порушення МГЗ і приховування підприємством техпроцесу. Зокрема, в інтерв'ю "РБК-Україна" він повідомив, що Миколаївський окружний адміністративний суд блокує заборону митниці й всіляко захищає МГЗ. При цьому уточнюється, що з боку МГЗ, бенефіціаром якого залишається російський олігарх Олег Дерипаска, відбувається порушення технологічного процесу, безконтрольне переміщення відходів червоного шламу на власні сховища і постачання під час війни стратегічної сировини підприємствам держави-агресора.

За його словами, на сьогодні кількість червоного шламу на території Миколаївської області величезна і підприємство зобов'язане його утилізувати. У зв'язку з низкою виявлених порушень, митниця ініціювала аудиторську перевірку МГЗ. Також митниця звернулася з відповідними документами до НАБУ для перевірки фактів, які дозволяли мінімізувати платежі до бюджету протягом останніх десяти років. Якщо Миколаївський суд продовжить блокувати рішення Чорноморської митниці, там мають намір подавати апеляцію і йти до Одеського суду, резюмував Щуцький, зазначено в інформації агентства.



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