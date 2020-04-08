«Київський районний суд» окупованого Сімферополя на закритому засіданні 29 квітня продовжив запобіжний захід фігурантам третьої бахчисарайської «справи кримських мусульман», яких ФСБ підозрює в нібито «організації і діяльності терористичної організації».

Про це повідомив адвокат Едем Семедляев, пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на «Кримську солідарність».

«Слідчий вийшов з клопотанням про продовження запобіжного заходу на три місяці, обгрунтувавши це тим, що хлопці звинувачуються за особливо тяжкою статтею, що можуть сховатися від слідства, можуть вплинути на свідків, можуть знищити докази. Однак фактичних доказів він не навів. Тільки свої припущення», – повідомив Семедляев.

За його словами, адвокати виступили проти клопотання, висунутого слідчим, посилаючись на четверту Женевську Конвенцію, на резолюцію Генасамблеї ООН. Також стороною захисту були надані позитивні характеристики підсудних, але суд не врахував доводи адвокатів.

«Суд» ухвалив задовольнити клопотання слідчого і продовжити запобіжний захід підсудним на три місяці – до 9 серпня 2020 року.

Семедляев вказав на те, що на даному судовому засіданні всі підсудні «висловили мовчазний протест, так як розуміли, що доля цього клопотання вже вирішена».

11 березня 2020 року російські силовики провели обшуки і затримали чотирьох кримських татар в Бахчисараї і Бахчисарайському районі Криму.