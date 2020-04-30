Курорти популярної серед українських туристів Туреччини почнуть приймати іноземців не раніше серпня 2020 року, за умови, що пандемія коронавірусу в світі стихне.

Про це заявив міністр туризму і культури Туреччини Мехмет Ерсой, пише Апостроф.

За його словами, в травні в країні запуститься внутрішнє транспортне сполучення, в готелях зможуть відпочивати громадяни Туреччини. На другому етапі турецька влада дозволить авіасполучення з тими країнами, де пандемія піде на спад.

Для працівників сфери туризму склали спеціальну інструкцію, в якій прописано правила дезінфекції в готелях. Планується скасування системи All Inclusive і скорочення шезлонгів на пляжах, щоб відпочиваючі могли дотримуватися соціальної дистанції.

Глава Міністерства охорони здоров'я країни заявив, що Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу, при дотриманні обмежувальних заходів до кінця травня зростання хворих не очікується.