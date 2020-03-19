Морской буксир "Калар" обеспечит безопасность барка "Седов" и фрегата "Паллада" при прохождении ими Малаккского и Сингапурского проливов.

Об этом сообщает sudostroenie.info со ссілкой на пресс-службу Минобороны РФ.



На борту буксира находится группа антитеррора со штатным оружием. Проводка осуществляется по просьбе Росрыболовства представителями Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

После прохода зоны проливов буксир продолжит выполнение задач дальнего похода, а парусники, в свою очередь, продолжат кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в "Великой Отечественной войне".

Фото: Минобороны РФ