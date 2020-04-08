П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що в травні закінчується термін, коли Україна повинна подати свою позицію в Міжнародний арбітраж з морського права про компенсацію Російською Федерацією збитків за порушення міжнародних норм під час акту військової агресії в листопаді 2018 року і зажадав від нинішнього керівництва країни негайно активізувати роботу в цьому напрямку.

"Майже рік, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі ухвалив попереднє рішення на користь України в справі "Україна проти Росії про затримання військових кораблів і їх екіпажів в Керченській протоці в листопаді 2018 року". Суд оголосив про застосування тимчасових заходів щодо Російської Федерації за порушення нею імунітету трьох українських військових кораблів і двадцяти чотирьох членів екіпажу. Він зобов'язав Кремль віддати наші кораблі і звільнити моряків. Завдяки цьому вердикту наших героїв вдалося повернути додому", - нагадав у своєму зверненні, оприлюдненому в середу, 29 квітня, ввечері, пише Інтерфакс.

Порошенко зазначив, що це безпрецедентне в історії трибуналу рішення стало наслідком високопрофесійної роботи української дипломатичної команди відповідно до підписаних ними директив.

"Директиви давали чітке завдання - залучити агресора до відповідальності. Уже в наступному місяці Україна повинна подати меморандум з роз'ясненням своєї позиції в Спеціальний міжнародний арбітраж, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права", - зазначив політик, додавши, що на даному етапі йдеться вже про компенсацію збитків, завданих Україні.

"Однак викликає сумніви готовність нинішньої української влади продовжити міжнародно-правовий процес, який наша команда почала більше року тому. А Росія вже використовує тезу про те, що адміністрація (президента України Володимира - ІФ-У) Зеленського, Офіс генерального прокурора України, ДБР і самі розглядають події листопада 2018 року як військову провокацію з боку України", - зазначив Порошенко.

Він звернув увагу на те, що ДБР чітко синхронізується з Федеральною службою безпеки Росії. "Бо й у ФСБ, і в ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем - кримінальним злочином. І ФСБ, і ДБР допитували українських моряків. Чи не єдиною розбіжністю між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ заарештувала українських моряків, а ДБР - хоче пред'явити підозру командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку", - зазначив політик.

Він нагадав, що миттєва негативна реакція української громадськості, ветеранів, журналістів і політиків-державників втримала владу від "цього злочину проти України".

"Але кримінальну справу за фактом подій у Керченській протоці, розпочату з подачі соратника Януковича (колишнього заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія - ІФ-У) Портнова, - продовжує "розслідуватися". Цією справою українська влада захищає правову позицію Росії, заперечуючи висновки морського трибуналу ООН, який своїм рішенням визнав правомірною позицію України", - підкреслив Порошенко.

Він також висловив побоювання, що цією справою нинішня українська влада створює ризик скасування азовського пакету санкцій проти РФ, введеного Євросоюзом і США.

Порошенко висловив переконання, що влада в рамках міжнародного морського права та за підтримки наших зарубіжних партнерів могла і повинна була наполягати на законному суверенному праві України здійснювати такі переходи в інтересах зміцнення обороноздатності країни.

Очевидно, додав політик, що сам факт наявності в Україні кримінальної справи щодо подій в Керченській протоці підриває позиції Української держави в Спеціальному міжнародному арбітражі.

"Ініціатори цієї справи і посадові особи, які її відкрили на догоду Москві, повинні бути покарані за державну зраду", - переконаний він.

"Ми вимагаємо від МЗС надати суспільству інформацію, яким чином країна готується до арбітражу, якщо взагалі готується. Ми очікуємо, що Володимир Зеленський знайде потрібні слова, для того, щоб висловити, нарешті, публічно свою позицію щодо нападу Росії на Україну в Керченській протоці. І це повинно відбутися не пізніше, ніж у травні", - заявив Порошенко.