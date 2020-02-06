В Одесі з’явилася станція дегазації

12:00 30.04.2020   Одесса

Нова станція дозволить утилізувати до 12 млн куб м звалищного газу на рік і виробляти щодоби близько 70 тис. кВт*год.

На єдиному в Одесі полігоні твердих побутових відходів «Дальницькі кар’єри» побудовано станцію дегазації. Про це повідомляє «Кліар Енерджі», пише Главком.

Зараз триває завершення пусконалагоджувальних робіт та робіт ПАТ «Одесаобленерго» з підключення станції до зовнішніх мереж.

«Зелену» електроенергію, згенеровану зі звалищного газу полігону, почнуть постачати у травні.

Проєктна потужність станції дегазації на «Дальницьких кар’єрах» становить 3 МВт, там працюватимуть три когенераційні установки австрійської компанії Jenbacher.

Нова станція дозволить утилізувати до 12 млн куб м звалищного газу на рік і виробляти щодоби близько 70 тис. кВт*год або понад 24 млн кВт*год на рік.

«Для нас важливо, що крім виробництва «зеленої» енергії станція дегазації дозволить вирішити низку екологічних питань: значно знизяться викиди шкідливих речовин у довкілля, а також буде мінімізований ризик виникнення пожеж на звалищі», – наголосив мер Одеси Геннадій Труханов. 



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