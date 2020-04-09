Саудовская Аравия обрушила поставки российской нефти в Европу

11:40 30.04.2020   Россия

Война за нефтяной рынок Европы, вспыхнувшая после выхода России из союза ОПЕК+ в марте, похоже, завершается в пользу Саудовской Аравии.

Предложив двузначные скидки и вложив 1 млрд долларов в покупку акций энергокомпаний ЕС, государственная королевства Saudi Aramсо смогла потеснить российских поставщиков на рынке, где они хозяйничали десятилетиями, пишет finanz.ru.

Крупнейшие европейские нефтепереработчки, включая британскую Shell, французскую Total, австрийскую OMV, а также испанские Repsol и Cepsa, резко увеличили закупки саудовской нефти по цене на 10,25 доллара к Brent, следует из данных Argus.

Поставки Saudi Aramcо через порт Роттердама, один из крупнейших нефтяных хабов на Северо-Западе Европы, с начала апреля достигли 1,42 млн тонн и вдвое превышают уровни марта.

Поставки российского сорта Urals, напротив, рухнули на 41%, до 935 тысяч тонн. Польша практически полностью отказалась от морских поставок сырья из России. Лишь одна партия размером 66,5 млн тонн прибыла в порт Гданьска в апреле, что почти в 6 раз ниже мартовских закупок (377 тысяч тонн).

Поставки саудовской нефти в Польшу при этом выросли на четверть - с 398 до 500 тысяч тонн. Основной объем российской нефти Польша продолжает получать по долгосрочным контрактам через построенный в 1960х нефтепровод «Дружба», напоминает Argus. Он обеспечивает около 20% российского нефтяного экспорта, или 1 млн баррелей в сутки.

Но по мере того, как спрос падает, конкуренция между поставщиками обостряется, говорит Reuters представитель европейской компании, перерабатывающей нефть. В середине апреля Saudi Aramco предложила страдающим от убытков переработчикам в Европе отсрочку платежей вплоть до 90 дней.

«Саудовская Аравия изо всех сил старается «обработать» покупателя. Вероятно, России тоже нужно подумать о каких-то специальных предложениях», - говорит источник Reuters.

По данным Refinitiv Eikon, общий объем поставок саудовской нефти в Европу в апреле составит 29 млн баррелей и будет рекордным с августа 2016 года. В мае европейские НПЗ продолжат активные закупки у Saudi Aramcо, прогнозирует Argus: несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, Эр-Рияд отказался отменять скидки на свои сорта и даже увеличил их для клиентов в Средиземноморье.

Скидка на сорт Arab Extra Light для южно-европейских выросла почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent. Скидки на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель, на тяжелые сорта - до 11,4 доллара. Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара на Arab Light, цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.

«Саудовская нефть захватила огромную долю европейского рынка», - констатирует старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин.

«Интересы двух крупнейших экспортеров нефти сталкиваются на обоих (ключевых) направлениях - европейском и азиатском - в попытке ухватиться за ключевой рынок конкурента, мы видим, как один игрок выдавливает другого в борьбе, практически лишенной смысла. Тем не менее, в мире, где 20 долларов за баррель - новый уровень сопротивления, а спрос достиг 25 -летнего минимума, действует принцип «объемы в обход марже», - рассуждает он.

Бороться за рынок российским нефтяникам сложно. Сорт Urals c отгрузкой из Новороссийская на вторник, 28 апреля, стоил 16,83 доллара за баррель. Поскольку экспортные пошлины взимаются исходя из цен конца февраля и начала марта и составляют 52 доллара за тонну, с учетом расходов на транспортировку, поставки российской нефти за рубеж становятся убыточными, подсчитал Reuters.

По середину прошлой неделе каждый баррель проданный через Приморск, приносил 8,13 доллара убытка, а через Новороссийск - 6,51 доллара.

Ситуация несколько улучшится с мая, когда экспортная пошлина уменьшится до 6,8 доллара за тонну. Впрочем, этого будет недостаточно, чтобы компании смогли выйти в прибыль: экспортный нетбэк, по расчетам Reuters, будет около нуля.



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