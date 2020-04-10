На захваченном оккупантами судостроительном заводе "Залив" в Керчи завершился ремонт административной части цехов № 6, 12 и 32.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет sudostroenie.info.



Полностью заменено остекление, установлено 210 окон, отремонтировано более 7 тысяч кв. м фасадов, а также проведен косметический ремонт.



Параллельно с этими работами на предприятии идет восстановление внутризаводских дорог, энергосети стапеля достроечной набережной №3 и БКЦ-1. Дополнительно произведена замена 1,5 км силовых электрокабелей и 36 шкафов электроснабжения.

Ремонтные работы затронули и крановое оборудование — окрашено по полной схеме 11 портальных и 12 мостовых кранов.