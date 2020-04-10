На керченском судостроительном заводе занялись ремонтными работами
|11:20 30.04.2020
|Керчь
На захваченном оккупантами судостроительном заводе "Залив" в Керчи завершился ремонт административной части цехов № 6, 12 и 32.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет sudostroenie.info.
Полностью заменено остекление, установлено 210 окон, отремонтировано более 7 тысяч кв. м фасадов, а также проведен косметический ремонт.
Параллельно с этими работами на предприятии идет восстановление внутризаводских дорог, энергосети стапеля достроечной набережной №3 и БКЦ-1. Дополнительно произведена замена 1,5 км силовых электрокабелей и 36 шкафов электроснабжения.
Ремонтные работы затронули и крановое оборудование — окрашено по полной схеме 11 портальных и 12 мостовых кранов.
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