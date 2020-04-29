Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
|11:00 30.04.2020
|Турция
Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и внутренних рейсов до 27 мая.
Это связано с решением турецких властей, которые хотят таким образом снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, соощает ЦТС со ссылкой на Аvianews.
Турецкая авиакомпания отменила все международные рейсы с 18 марта и ограничила число внутренних перелетов. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 17 апреля. Однако они были продлены и усилены, что привело к полной отмене рейсов в пределах Турции.
Пассажирам, которые имеют билеты на отмененные рейсы, Turkish Airlines предлагает четыре опции.
Первая предусматривает полный возврат денег за билет или его неиспользованную часть. Вторая позволяет бесплатно перенести вылет на любую дату в течение года с сохранением маршрута перелета. Третья опция предполагает конвертацию билета в мили программы лояльности Miles & Smiles. Курс конвертации составляет 1000 бонусных миль за каждые 10 евро. Мили можно будет использовать в дальнейшем для оформления новых билетов или повышения класса обслуживания.
Четвертая опция позволяет получить ваучер в размере 115% от неиспользованной части билета и услуг. Он действителен год с момента выпуска для оформления новых бронирований. Однако воспользоваться ваучером можно только после обращения в офис авиакомпании.
Отмечается, что в Украине сбор за оформление нового билета эконом-класса составляет 35 долларов. Таким образом, получить выгоду от ваучера можно, если стоимость начального бронирования превышает 235 долларов. В таком случае бонус перекроет сервисный сбор.
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