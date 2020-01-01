На протяжении всего 2020 года владельцы сельскохозяйственных угодий - как физические, так и юридические лица будут освобождены от платы за мелиорационное обслуживание.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляя принятый правительством Антикризисный план, передает Грузия Online со ссылкой на интернет-портал EastFruit.

Кроме того, по словам премьер-министра, физическим и юридическим лицам будет полностью списана задолженность перед ООО «Мелиорация Грузии» по линии ирригации и дренажа сельскохозяйственных участков, скопившаяся в период 2012 -2019 гг. Совокупный размер этой задолженности составляет порядка 8 млн лари ($2,5 млн).

Как отметил Георгий Гахария, эти, как и другие льготы, предусматриваемые Антикризисным планом, введены для снижения экономических убытков фермеров и агропроизводителей из-за положения, сложившегося вследствие угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Мелиорационное обслуживание в Грузии осуществляется государственным ООО «Мелиорация Грузии». Плата за ирригацию сельхозугодий установлена на уровне 75 лари ($23,4) в расчете на 1 га для Восточной Грузии и 45 лари ($14,1) за каждый га для Западной Грузии. Тариф за дренаж земель – единый и составляет 40 лари ($12,5) в расчете на 1 га.

По официальным данным на начало 2020 года, площадь ирригационных земель в Грузии составляет 130 тыс га, дренаж осуществляется на 39,5 тыс га.