Прибывающие в оккупированный Крым на майские праздники из других регионов России, у которых нет собственности и крымской регистрации, будут помещаться в обсерватор.

Об этом заявил т.н. "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

"С целью ограничить приезд на 12 выходных дней в мае приняли решение и сегодня будет указ выпущен о том, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, собственности, апартаментов или квартиры, будут помещены в обсерватор на две недели. Это мера исключительная, но связанная с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию. Будет также ограничено посещение лесов и так далее", - сказал он в среду, 29 апреля, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

В Минтуризма оккупированного Крыма назвали такие ограничения для приезжающих на полуостров вынужденной мерой, необходимой для скорейшего возобновления деятельности туристической и других отраслей.

"Все наши сограждане должны понимать, что если вы собираетесь в Крым, то должны будете провести две недели карантина в обсерваторе. Необходимость этого решения продиктована ситуацией распространения инфекции. Для Крыма это вынужденная мера, которая должна не только не допустить вспышки заболевания, но и позволит надеяться на скорейшее восстановление санаторно-курортной и туристической деятельности. Также сейчас очень важны меры самоизоляции, социального дистацирования и мер профилактики самих крымчан и тех приезжих, кто уже находится в Крыму", - отметил министр курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.