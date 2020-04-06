В Севастополе начинают вводить меры для экономии воды

09:45 30.04.2020   Севастополь

Оккупационные власти Севастополя начинают вводить меры, которые, по их мнению, позволят снизить потребление воды, из-за "возможно засушливого лета".

При этом водоснабжение жилых домов пока ограничивать не будут, сообщил в среду, 29 апреля, т.н. "врио губернатора города" Михаил Развожаев, передает ТАСС.

Проблемы с водоснабжением и орошением земель в оккупированном Крыму существуют с момента аннексии полуострова Россией в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Севастополь обеспечивается водой благодаря Чернореченскому водохранилищу. При этом оккупационные власти продолжают поиск альтернативных источников водоснабжения.

"Действительно, есть циклы определенные, были, по документам, в 90-е такие [засушливые] годы. Сейчас готовятся паллиативные меры, они позволят продлить [ресурс воды]", - сказал Развожаев.

По его словам, водоснабжение жилых домов пока ограничивать не будут. Проведен аудит сетей, планируется проверить еще ряд объектов, почти на всех автомойках и других подобных объектах проводится рециклинг используемой воды, в этот же режим планируется перевести организации, ухаживающие за парками и скверами. "[В садовых товариществах] там, где есть скважины, скважины расконсервируются, они будут использоваться для полива. Там, где нет скважин, будет режим подачи воды", - отметил "врио губернатора".

Он уточнил, что в последние годы в оккупированном Севастополе растет потребление воды. "[Население] 440 тыс. у нас только по статистике, а реально мы даже по потреблению воды понимаем, что у нас 700 тыс. Если бы мы ничего не делали, и не было бы дождей, то предел у нас - где-то конец октября, но с учетом всех мероприятий до конца года мы точно сможем функционировать. Специалисты задают вопрос, что будет в следующем году, есть определенные стратегии [для поддержания водоснабжения города], не хочу пока анонсировать", - добавил глава Севастополя.



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