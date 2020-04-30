Вертолет, участвующий в постоянной морской группе НАТО (SNMG2), исчез в море к западу от греческого острова Кефалония.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на греческое государственное телевидение, передает "Европейская правда".

Вертолет находился в итальянском воздушном пространстве, когда исчез с радаров.

Итальянский и турецкий фрегаты, которые были частью операции, ищут вертолет и пропавших членов экипажа.

Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады, на его борту – шесть человек.

Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала принимал участие и греческий фрегат, который остался в водах Греции.