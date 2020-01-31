29 апреля в районе курорта Рассейка Татарбунарского района Одесской области буксир с буровой установкой частично відросило на берег.

Подробности морского происшествия выяснила «Думская».



Оказалось, что судно с буровой установкой принадлежит одесскому госпредприятию «ЧерноморНИИпроект».

Издание связалось с руководителем ГП Сергеем Никулиным. Он рассказал, что 17-метровый буксир «Гидрограф» буксировал буровую платформу к месту проведения работ на канале Дунай-Черное море. И тут неожиданно разразился шторм.

«Судно небольшое, был риск. Чтобы избежать удара стихии, капитан «Гидрографа» принял решение уткнуться в берег носом, отгородившись от штормовых волн небольшой отмелью, — говорит директор. — Буксир не получил никаких повреждений, сейчас он пережидает шторм, экипаж находится на борту, и его здоровью ничего не угрожает. Все необходимые инстанции уведомлены о произошедшем, и после того, как погода успокоится, судно продолжит движение».

Фото: Думская