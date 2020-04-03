Державне підприємство «ДККБ «Луч» відвантажило ЗСУ останні 16 одиниць виробів «Вільха» з партії виготовленої в рамках виконання державного оборонного замовлення 2019 року.

Відповідно до календарного плану контракту постачання всієї кількості виробів передбачалося здійснити до кінця травня 2020 року, тобто ДП “ДККБ “Луч” виконало державний контракт з випередженням графіку, повідомляє Український мілітарний портал.

Попередня партія, яку також ЗСУ отримали достроково, було передано у березні 2020-го року та складалась з 28 виробів «Вільха».

«Вільха» – це високоточні 300-мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Цей засіб є основою могутності системи вогневого ураження українських артилеристів і стримуючим фактором у вогневому протистоянні з противником», – написали у пресрелізі Укроборонпрому

Конструкторське бюро «Луч» під час карантину продовжує працює на повну потужність: тривають роботи в рамках раніше укладених контрактів, модернізація ракетної системи «Вільха-М» та випробування ракетного комплексу «Нептун».

Державні випробування «Вільха-М» та «Нептуна» проходять у рамках прийняття цих системи на озброєння ЗСУ. Це вже другі успішні випробування за один місяць.

«Вільха-М» є продовженням робіт на тему вже прийнятої на озброєння високоточної системи залпового вогню “Вільха”, метою яких є збільшення дальності дії системи. Якщо для звичайної “Вільхи” вона становить близько 70 км, то для «Вільхи-М» – 110-120 км.

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, берегових об’єктів і інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на десантно-небезпечних напрямках. Комплекс забезпечує наведення, цілерозподіл та знищення цілей протикорабельними крилатими ракетами Р-360.