Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здатних нести ядерну зброю облетіли нейтральні води Балтійського моря.

Це спонукало Фінляндію, Данію, Польщу і Швецію підняти в повітря свої ВПС для їх супроводу. Як пише ZN,UA, про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву російського Міністерства оборони.

У заяві говориться, що політ носить регулярний характер і суворо дотримується міжнародних правил повітряного простору.

Росія регулярно проводить аналогічні навчальні польоти над Арктичним, Атлантичним і Тихим океанами, а також над Чорним і Балтійським морями, і деякі члени НАТО вважають цю політику марним "брязканням зброї".

Міністерство оборони Росії повідомило, що два літаки Туполєва Т-160, які можуть нести до 12 ядерних ракет малої дальності, перебували в повітрі протягом восьми годин.

"На певних етапах маршруту літаки супроводжували F-18 фінських ВПС, F-16 Королівських датських і польських ВПС, а також винищувачі Saab JAS 39 Gripen ВПС Швеції", - сказано в повідомленні.

Росія зробила аналогічну заяву у вівторок, заявивши, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 вчинили звичайний чотиригодинний політ над нейтральними водами Баренцева і Норвезького морів, змусивши Норвегію підняти свої ВПС, щоб супроводжувати їх.

Також, в заяві, зробленій у вівторок говориться, що передові літаки, що належать російському Балтійського флоту, репетирували удар по військово-морським цілям в Балтійському морі.