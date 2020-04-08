Так называемый "и.о. губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что реальное число жителей города значительно превышает официальные данные.

Такие выводы можно сделать по расходу воды в городе и объёмам продажи хлеба, пишет Новый Севастополь.

«По потреблению воды и хлеба очевидно, что в городе проживает более 700 тысяч человек», – заявил он в ходе совещания президента России с руководителями субъектов федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Развожаев отметил, что этим было продиктовано разворачивание в городе большего числа коек в больницах, которые могут понадобиться пациентам с COVID-19, чем это было рекомендовано федеральным центром, который исходил из данных в 450 тысяч человек населения.

«224 у нас был общий план. Мы 465 коек развернули. Простых – 278, вместо 67 по плану. С кислородом на сегодняшний день уже 138 у нас готово вместо 78. Реанимационных планировалось 39, они на 100% сделаны, 39 и есть. И реанимационные с искусственной вентиляцией лёгких, к сожалению, только 26% (от плана). Но это связано с тем, что аппараты ИВЛ достаточно трудно купить и найти. Тем не менее, они у нас сейчас законтрактованы – 63 аппарата, ждём поставки», – отметил и.о. губернатора.

Так же сообщается, что в Севастополе зарегистрировано 30 тысяч детей, а реально проживает 80 тысяч.

Крымстат констатировал естественную убыль населения в оккупированном Севастополе за 2019 год. Однако число горожан растёт за счёт миграции.