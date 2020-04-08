29 апреля 2020 года, в здании Советского районного суда в посёлке Советский состоялось судебное заседание в отношении имама Халилова Длявера. Решением судьи Бражника Игоря мужчина был признан виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») и оштрафован на 30000 рублей.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который осуществлял защиту вместе с адвокатами Рустемом Кямилевым и Лилей Гемеджи, передает Крымская солидарность.

«Его привлекают за то, что провёл джума намаз в мечети, которая 16 лет работает. Но вдруг, оказалось что это не мечеть, а какой-спорткомплекс, а он не имам мечети, а нарушитель закона», - рассказал адвокат Курбединов.

Защитник добавил, что ряд ключевых ходатайств не были удовлетворены судом. Адвокат ходатайствовал о вызове тех, кто присутствовал 20 марта 2020 года на данном мероприятии в мечети, вызвать представителя сельского совета, которая давала письменные пояснения, также прозвучало ходатайство о вызове представителя ЦРО ДУМК Эмирали Аблаева, так как он принимал непосредственное участие в формировании данной религиозной общины ещё в 2004 году.

В ходе судебного заседания адвокат Кямилев предоставил ряд документов на то, что данная религиозная община была официально зарегистрирована ещё с 2004 года и функционировала 16 лет.

«В судебном заседании были предоставлены ряд правоустанавливающих документов (оригиналов) на то, что эта религиозная община является абсолютно законной с 2004 года, с момента регистрации, ведёт законную деятельность в этом здании, так как оно было выделено ещё Заветненским сельским советом этой общине. Однако суд не учёл эти доводы и вынес решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей», - рассказал адвокат Кямилев.

Адвокат Лиля Гемеджи считает, что таким образом происходит планомерное уничтожение религиозных организаций, а предлоги фабрикуются в ручном режиме.

«Под видом правосудия сегодня проходил беспредел. В судебном заседании представитель прокуратуры Байлема чётко и однозначно пояснила, что 20 марта 2020 года, она совместно с сотрудниками правоохранительных органов прибыла в мечеть - не для предотвращения, не для пресечения правонарушения, а для проверки религиозной организации. И именно эта цель стояла во главе угла. О том, что это спорткомплекс, представителям прокуратуры не было известно. О том, что проводятся праздничные мероприятия, было давно известно. И никто никаких требований об освобождении данного помещения не предъявлял», - рассказала Лиля Гемеджи.

15 апреля 2020 года имам Длявер Халилов был вызван в прокуратуру Советского района, где его обвинили в незаконной миссионерской деятельности. Но 22 апреля 2020 года обвинение о привлечении к незаконной миссионерской деятельности было отменено. В итоге прокуратура предъявила новое обвинение Дляверу Халилову по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).