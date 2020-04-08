Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу

20:30 29.04.2020   Турция

Глава Міністерства охорони здоров'я Турецької Республіки Фахреттин Коджа заявив, що Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу.

Про це передає Milliyet, повідомляє РБК-Україна.

При цьому він додав, що в країні число смертей є найнижчим в Європі.

"Рівень летальності від коронавіруса в Туреччині є найнижчим в Європі. Пік пандемії в країні пройшов. При дотриманні обмежувальних заходів, до кінця травня зростання хворих не очікується", - заявив Коджа.

За словами міністра, близько 60% заражених проживають в Стамбулі, і великим успіхом влади є те, що вдалося стримати поширення коронавіруса у 20-мільйонному мегаполісі. Він додав, що близько 6% заражених в країні складають медпрацівники.

Нагадаємо, про перший випадок COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. 24 квітня число заражених перевищила 100 тисяч.



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