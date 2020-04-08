У окупованих кримських містах Сімферополі, Керчі та Севастополі російські артилеристи російські військові планують провести салюти 9 травня.

Як повідомили у міністерстві оборони Росії, салюти мають відбутися одночасно о 22:00, передає Радіо Свобода.

Крім окупованого Криму, салюти також заплановані у низці міст Росії.

Так званий глава «парламенту Криму» Володимир Константинов раніше заявляв, що на анексованому не планують проводити масові заходи 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.