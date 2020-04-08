Російські військові планують влаштувати в окупованому Криму артилерійські салюти на 9 травня
|20:15 29.04.2020
|Крым
У окупованих кримських містах Сімферополі, Керчі та Севастополі російські артилеристи російські військові планують провести салюти 9 травня.
Як повідомили у міністерстві оборони Росії, салюти мають відбутися одночасно о 22:00, передає Радіо Свобода.
Крім окупованого Криму, салюти також заплановані у низці міст Росії.
Так званий глава «парламенту Криму» Володимир Константинов раніше заявляв, що на анексованому не планують проводити масові заходи 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.
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