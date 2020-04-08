В оккупированном Крыму крымскотатарские активисты организовали массовые продуктовые передачи политзаключенным крымским татарам, которые постятся в месяц Рамадан. Передачи отправляют в изоляторы и колонии, расположенные на территории аннексированного Крыма и соседней России.

Об этом корреспонденту «Крымской солидарности» рассказал Сервер Чолакчик.

«Наш народ никогда не согласится с тем, что политзаключенные являются преступниками. Желание помочь незаконно осужденным помогает нам каждый раз вырабатывать новые способы для помощи своим соотечественникам. И сегодня, в месяц Рамадан, понимая, как тяжело соблюдать пост в застенках СИЗО и колоний, решили поддержать политзаключенных, оказать им свою посильную поддержку и заботу в виде небольших посылок с продуктами. Так и родилась очередная общественная инициатива «Ифтар для узника», – сообщил активист Чолакчик.

По словам активиста, передачи отправили уже больше чем двум десяткам политзаключенных.

Ифтар – разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Он проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.

Рамадан – месяц поста для мусульман, во время которого нужно воздерживаться от еды, питья и интимной близости от рассвета до заката в течение всего месяца. Пост Рамадана призван приблизить верующих к Богу и напомнить им о страданиях тех, кому не повезло.

В российском заключении, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 человек. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры – у Крымской правозащитной группы.​